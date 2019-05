28. Mai 2019, 22:30 Uhr Gauting Weiterer Wildunfall auf der Straße nach Neuried

Auf der Straße zwischen Gauting und Neuried kommt es derzeit besonders häufig zu Wildunfällen. Wie die Planegger Polizei mitteilt, ist am frühen Montagmorgen erneut ein Reh von einem Auto erfasst worden. Ein 65-jähriger Rentner war gegen 5 Uhr mit seinem Wagen auf der Strecke unterwegs, als das Tier noch auf Neurieder Gemeindegebiet plötzlich auf die Straße lief und seitlich an das Auto prallte. Das Reh rappelte sich auf und lief zurück in den Wald. Über den Unfall wurde der zuständige Jagdpächter verständigt.

Auf der alten Olympiastraße entlang der Garmischer Autobahn wurde bereits in der Nacht zum Montag ebenfalls ein Reh von einem Auto erfasst. Dort war ein 29-jähriger Starnberger in Richtung München unterwegs, als das Tier vor seinen Wagen lief. Der Fahrer hatte nach Angaben der Polizei keine Chance mehr auszuweichen oder rechtzeitig abzubremsen. Aber auch nach diesem Zusammenstoß konnte das Tier davonlaufen. Tödliche Verletzungen erlitt dagegen ein Reh, das kurz danach einem 28-jährigen Gautinger auf dem Haderner Weg in Neuried direkt vors Auto lief. Der Jagdpächter wurde verständigt, um den Kadaver zu entsorgen.