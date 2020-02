Webasto will in den "normalen Arbeitsalltag" zurückfinden

Die Mienen sind entspannt, viele der knapp 1000 Mitarbeiter, die an diesem Mittwochmorgen durch die Drehtüren der Webasto-Zentrale in Stockdorf kommen, lächeln. Ja, sie sei froh, endlich wieder unter Kollegen arbeiten zu können, sagt eine Mitarbeiterin und strahlt. Die vergangenen zwei Wochen war die Zentrale des Autozulieferers geschlossen, nachdem hier eine chinesische Kollegin Mitarbeiter mit dem Coronavirus angesteckt hatte. "Willkommen zurück" heißt es auf einem Aufsteller an der Straße, "Welcome back" prangt groß auf der Leinwand in der Eingangshalle. "Ich freu' mich", sagt eine Frau, die zielstrebig in Richtung ihres Büros verschwindet, als wolle sie die Party nicht verpassen.

Dass das Gesundheitsministerium am Dienstagabend zwei weitere Coronavirus- Fälle bekannt gab, die in Verbindung mit Webasto stehen, scheint die Mitarbeiter nicht zu belasten. Ob es sich um Kollegen handelt, wollte der Vorstandsvorsitzende Holger Engelmann am Morgen nicht sagen. Er passiert die Drehtür um zehn vor neun mit wehendem Mantel, die Aktentasche in der Hand.

Verwundert hätten ihn die neuen Fälle jedenfalls nicht. Die Betroffenen habe man als Kontaktpersonen der Risikogruppe eins im Blick gehabt. Keine 24 Stunden zuvor hatte er noch mitgeteilt, man sei "erleichtert, dass seit Anfang vergangener Woche kein neuer Krankheitsfall unter unseren Mitarbeitern dazu gekommen ist." Es sehe so aus, als habe man durch schnelles und entschiedenes Handeln die Infektionskette im Unternehmen unterbrochen. Nun wolle man nach vorne schauen, wieder in den "normalen Arbeitsalltag" zurückfinden.

Der Konzern hatte nahezu die komplette Belegschaft ins Homeoffice geschickt, als vor zwei Wochen die ersten Ansteckungen bekannt wurden. Laut Engelmann haben sich seither insgesamt 180 Mitarbeiter in mehr als 200 Testdurchläufen auf das Coronavirus testen lassen. Der Konzern habe über mehrere Tage alle Arbeitsplätze, Besprechungsräume, Küchen und Toiletten desinfizieren lassen. "Die Zentrale in Stockdorf sei der wohl keimfreiste Webasto-Standort weltweit", sagte Engelmann. Flugreisen von und nach China sind eingestellt. Das Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) bescheinigt Webasto eine "beispielgebende Zusammenarbeit". Komplett losgeworden ist der Konzern das Thema trotz aller Bemühungen aber dennoch nicht.

Offenbar kann es mehrere Tage dauern, bis die Tests eine Infektion nachweisen können, wie die jüngste Ansteckung zeigt. Am Montag vergangener Woche war bekannt geworden, dass sich eine 48 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck bei ihrem erkrankten Mann, einem Webasto-Mitarbeiter, angesteckt hat. Die Frau wurde am 1. Februar negativ getestet, tags zuvor war ihr Mann ins Krankenhaus gebracht worden. Erst am 6. Februar war der Abstrich der Frau positiv - sechs Tage nach dem letzten möglichen Kontakt zu ihrem Mann.

Beide werden wie weitere sechs infizierte Webasto-Mitarbeiter im Klinikum München-Schwabing behandelt. Ein weiterer Mitarbeiter aus dem Landkreis Traunstein, der seine Frau und zwei der drei gemeinsamen Kinder angesteckt hat, steht mit seiner Familie im Krankenhaus Trostberg unter Beobachtung. Nach Angaben der Ärzte geht es allen Patienten gut. Webasto-Chef Holger Engelmann sagte am Dienstag, einige von ihnen seien bereits komplett beschwerdefrei und würden "voraussichtlich in Kürze entlassen". Das Gesundheitsministerium kündigte Details für diesen Mittwoch an.

Dann soll es auch Informationen über die beiden neuen Infektionen geben. Derweil erwartet das Unternehmen auch jene Kollegen wieder zurück am Arbeitsplatz, welchen die Behörden eine zweiwöchige häusliche Isolation angeordnet hatte, weil sie engen Umgang mit den infizierten Kollegen hatten. Sollte auch der Abschlusstest negativ sein, kehrten diese sukzessive wieder in die Firma zurück, so Engelmann. Die ersten Isolationen hatte das Gesundheitsamt in Starnberg bis zum Sonntag für 16 Personen aufgehoben. Insgesamt waren in ganz Bayern knapp 200 Personen in Bayern von der Vorsichtsmaßnahme zur Verhinderung weiterer Infektionen betroffen.