20. Mai 2019, 19:20 Uhr Verkehrschaos Nichts geht mehr in Gauting

Die Autos stauen sich fast bis Stockdorf. Grund ist eine Baustelle am Hauptplatz. Die Polizei kritisiert die Verkehrsführung.

Wegen Bauarbeiten am Gautinger Hauptplatz haben sich am Montag in Gauting lange Staus gebildet. Bei der Polizei gingen reihenweise Beschwerden ein, wie Kommissar Andreas Kranwetvogl berichtete. Die Beamten hätten daraufhin die vom Landratsamt genehmigte Verkehrsführung kontrolliert.

Diese sei "nicht zielführend", so Kranwetvogl, der auf Verbesserungen hofft. Schließlich werden die Behelfsampeln noch länger stehen. Die Baustelle ist bis zum 28. Juni angemeldet, wenn auch nicht zwingend auf den Hauptplatz beschränkt. Die Hauptgasleitung wird erneuert.

Hier gibt es Informationen der Gemeinde zur Baustelle.