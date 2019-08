11. August 2019, 22:08 Uhr Gauting Polizei fahndet nach Reifenstecher

Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitag gegen 16.45 Uhr in Gauting auf dem Gelände eines Autohauses in der Starnberger Straße die Reifen eines Autos zerstochen. Nachdem ein Mitarbeiter des Autohauses auf den Täter aufmerksam wurde, flüchtete der Mann zunächst auf den gegenüberliegenden Parkplatz eines Lebensmittel-Discounters, danach entkam der Täter. Eine Fahndung durch die Gautinger Polizei blieb erfolglos. Der Täter trug ein grünes T-Shirt, eine helle Cargohose, eine dunkle Kappe und eine Sonnenbrille. Hinweise zur Tat oder zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Gauting unter Telefon 089/893133-0 entgegen.