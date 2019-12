Ein polizeibekanntes Geschwisterpaar aus Gauting ist in der Nacht auf Mittwoch in den evangelischen Kindergarten an der Ammerseestraße in Gauting eingebrochen. Zwei Zeugen beobachteten den 15-jährigen Schüler und seinen 20 Jahre alten Bruder bei ihrem Einbruch gegen 2.45 Uhr, diese hatten das Bürofenster mit einem Stein eingeworfen. Während der jüngere Bruder im Gebäude nach Diebesgut suchte, stand sein arbeitsloser Bruder Schmiere, wie es im Polizeibericht heißt. Anschließend flüchteten die beiden über den Krapfberg. Eine Streife der Polizeiinspektion Germering konnte die Einbrecher in der Schulstraße festnehmen. Die Einbrecher hatten auf der Flucht ihr Diebesgut weggeworfen, ein Polizeihund spürte es auf. Die Geschwister erwartet nun ein Strafverfahren. Zur Fahndung waren Streifen aus Starnberg und Germering im Einsatz.