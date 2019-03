12. März 2019, 18:42 Uhr Umweltschutz Vergesst Plastik!

Öko & Fair in Gauting zeigt in einer Ausstellung Alternativen zu Kunststoffen: Brotzeitboxen aus Blech und Gummistiefel aus Kautschuk.

Von Sabina Zollner

Ein Leben ohne Plastik scheint für viele unvorstellbar. Ob Einkaufstüten, Shampoo oder Kugelschreiber: Kunststoffe gehören zum Alltag. Doch es geht auch ohne: Mit der Ausstellung "Plastikfrei leben - Vorstellung von Alternativen", zeigt das Umweltzentrum Öko & Fair, wie man ohne Plastik durch den Alltag kommt.

Besucher können in Gauting sehen, wie herkömmliche Alltagsgegenstände aus Kunststoffen durch umweltfreundlichere Alternativen ersetzt werden. So können Schüler bunte Holzstifte statt Plastikstabilos verwenden, für Frischhaltefolie können wiederverwendbare Bienenwachstücher herhalten und Plastikbrotzeitboxen mit einer nachhaltigeren Alternative aus Metall ausgetauscht werden. "Es gibt für alles mittlerweile eine Alternative", so Christiane Lüst, Leiterin des Umweltzentrums.

Lüst will mit der Ausstellung zum Nachdenken anregen. Denn viele sind sich nicht darüber im Klaren, wo sich Plastik überall versteckt: "Radiergummis enthalten zum Bespiel den umweltschädlichen Kunststoff PFC", sagte Lüst. Auch bei Produkten wie Haarklammern denke der Endverbraucher nicht sofort an Plastikverschwendung, erklärte die Gautingerin.

Bei den Alternativen kommt es vor allem auf die verwendeten Rohstoffe in der Herstellung an. So gibt es beispielsweise Gummistiefel und Kindergeschirr aus Naturkautschuk. Dieses wird aus Kautschukbäumen gewonnen. Deren Pflanzenmilch, auch Latex genannt, kann zu gummiartigen Stoffen umgewandelt werden. Dies gilt als nachhaltigere Alternative, da in deren Herstellung kein Erdöl verwendet wird und Latex über einen langen Zeitraum gewonnen werden kann.

Weitere Rohstoffe, die herkömmliche Kunststoffe ersetzen sollen, sind Biokunststoffe. Diese haben den großen Vorteil, das sie natürlich abgebaut werden können und so keine Spuren im Wasser hinterlassen.

Die meisten Produkte, die in der Ausstellung gezeigt werden, sind im Laden des Zentrums erhältlich. Darüber hinaus bietet die Einkaufsgemeinschaft am Donnerstag, 4. April, von 20 bis 21 Uhr einen Vortrag an zum Thema "Plastikfrei einkaufen im Gautinger Umweltzentrum". Dort können Interessierte sich über Produkte informieren und anschließend einkaufen. Anmeldung und weitere Informationen unter Telefon 089/8931105.

Die Ausstellung ist Montag, 11. März, bis Donnerstag, 11. April, wochentags jeweils von 10 bis 17 Uhr, sowie am Sonntag, 7. April, 14 bis 17 Uhr, geöffnet.