9. September 2018, 22:04 Uhr Gauting Kinderkleidung aus zweiter Hand

Sehr gut erhaltene Babyartikel, Herbst- und Winterbekleidung für Kinder bis Größe 164, Spielzeug, Fahrräder, Kinderwagen und mehr werden beim Secondhand-Markt des Kinderhauses St. Josef angeboten. Der Verkauf findet im Katholischen Pfarrheim an der Münchner Straße 7 statt am Freitag, 21. September, von 14 bis 18 Uhr, und am Samstag, 22. September, von 10 bis 14 Uhr. Neu ist, dass es am Samstag auf speziell gekennzeichnete Artikel 50 Prozent Rabatt gibt, teilt Kinderhaus-Leiterin Nicol Plundke mit. Wer Sachen verkaufen will, braucht eine Nummer und Etiketten. Diese werden nur an diesem Montag, 10. September, von 7.30 Uhr an im Kinderhaus vergeben und nur, solange der Vorrat reicht. Das Kinderhaus befindet sich in der Reismühlerstraße 17. Weitere Auskünfte gibt es unter der Telefonnummer 089/8505964.