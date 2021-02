Von Astrid Becker

Immer wieder klopfen Menschen, meist abends, an die Scheibe. Ihre Frage ist stets dieselbe: "Ist noch was übrig?" Mit "was" ist Impfstoff gemeint. Die Scheiben, von denen die Rede ist, gehören nämlich zu einem kleinen Bau auf dem Gelände der Gautinger Asklepios-Klinik, in dem das Impfzentrum des Landkreises untergebracht ist. Und was hier verabreicht wird, ist heiß begehrt. Zumal es sich derzeit noch um den Impfstoff der Firma Biontech handelt.