Von Carolin Fries

Wenn Diana und Jeva die Treppe vom Spielzimmer im Keller hochgeflitzt kommen und sich im Wohnzimmer der Familie Mooser aufs Sofa schmeißen, dann möchte man meinen, die fünf Jahre alten Zwillingsmädchen mit den langen blonden Zöpfen hätten es nie anders gehabt. Dann Quietschen sie laut vor Glück. "Doch nachts merkt man, dass sie Angst haben", erzählt Katrin Mooser. "Diese Schreie möchten Sie nicht hören", sagt die 47-Jährige. Die Tierheilpraktikerin und ihr Mann Christian haben die Mädchen und deren Mutter Iryna Borodina vergangene Woche in ihrem Einfamilienhaus im Gautinger Ortsteil Königswiesen aufgenommen, obwohl das Ehepaar mit vier Kindern zwischen fünf und 13 Jahren, vier Hunden und zwei Katzen eigentlich genug um die Ohren hat - und kein Wort Russisch oder Ukrainisch spricht. "Im Sportverein unserer Sohnes wurde gefragt, wer Platz hat - und da habe ich mir gedacht, mein Behandlungszimmer könnte ich auch in den Keller verlegen", so Mooser. "Wir wollten einfach was tun."