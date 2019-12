Aller guten Dinge sind drei: Dirigent Frieder Lang verband bei der Starnberger Aufführung der ersten drei Kantaten aus Bachs Weihnachtsoratorium Strenge mit barockem Glanz. Und Anton Ludwig Pfell demonstrierte am vergangenem Sonntag in Herrsching die Kunst der Geschlossenheit. Wie er nimmt sich nun auch Dorian Keilhack mit seiner Orchestervereinigung Gauting und dem Chor von St. Benedikt die Teile IV bis VI des berühmten Oratoriums vor. Als Solisten treten Sofia Pisching (Sopran), Eva Schöler (Alt), Hyungseok Lee (Tenor) und Christian Hilz (Bass) auf. Die Aufführung am Donnerstag, 26. Dezember, in der katholischen Gautinger Pfarrkirche St. Benedikt beginnt um 18 Uhr. Karten zu 22, 17 und fünf Euro gibt es in der Buchhandlung Kirchheim, im Eine-Welt-Laden und im Papierladen Sengle in Gauting sowie an der Abendkasse.