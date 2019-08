1. August 2019, 22:07 Uhr Gauting Ausstellung erinnert an Bildhauer Hirsch

Werke des 2008 gestorbenen Bildhauers Friedrich Hirsch sind von diesem Freitag an in einer Gedächtnisausstellung zu seinem 100. Geburtstag im Unterbrunner Pfarrhaus zu sehen. Der gebürtige Münchner war nach seinem Studium mit seiner Frau nach Unterbrunn bei Gauting gezogen. Er schuf unter anderem die Figur des Hl. Benedikt an der Gautinger Pfarrkirche und das Kriegerdenkmal in Buchendorf. 1996 wurde ihm der Günther-Klinge-Kulturpreis der Gemeinde Gauting verliehen. Hirsch gehörte dem Gautinger Kunstverein und dem Künstlerkreis Ammersee an. Vernissage ist diesen Freitag um 19 Uhr. Die Schau ist außerdem am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.