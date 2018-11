27. November 2018, 23:42 Uhr Garmischer Autobahn Totalschaden auf Schneematsch

Autofahrer aus Berg landet an der Mittelleitplanke

Auf schneenasser Fahrbahn ist am frühen Dienstagmorgen ein 44-jähriger Autofahrer aus Berg mit seinem Wagen auf der Garmischer Autobahn A 95 verunglückt. Nach Polizeiangaben war der Mann zwischen dem Starnberger Dreieck und Fürstenried mit seinem Wagen ins Schleudern geraten. Er prallte dabei zuerst in die Mittelleitplanke, dann in die rechte Schutzplanke, um schließlich mit seinem Auto an der mittleren Planke hängen zu bleiben. Trotz des Unfalls blieb der Fahrer, der gegen 5.15 Uhr allein in Richtung München unterwegs gewesen war, zum Glück unverletzt, berichtet die Autobahnpolizei Weilheim. Am Fahrzeug des Bergers entstand jedoch Totalschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro, das Auto musste abgeschleppt werden. Auch die Leitplanken wurden erheblich beschädigt, die Polizei beziffert den Schaden auf rund 2400 Euro. Wegen der Kollision musste für etwa eine Stunde die linke Spur gesperrt werden, der Verkehr wurde über die beiden anderen Fahrbahnen und den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es sei daher - und wohl auch wegen der frühen Uhrzeit - zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen gekommen, teilte ein Sprecher der Autobahnpolizei mit. Diese rät dazu, die Geschwindigkeit an den winterlichen Straßenverhältnissen anzupassen.