Regisseurin Caroline Link am Drehort für den Streifen "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl" in einem Münchner Antiquariat.

Die Oscar-Preisträgerin kommt zur Eröffnung in der Schlossberghalle. Auch andere Stars des deutschen Kinos wollen über den blauen Teppich schreiten, dessen Farbe zum Starnberger See passen soll.

Oscar-Preisträgerin Caroline Link kommt zur Eröffnung des 13. Fünfseen-Filmfestivals an diesem Mittwoch nach Starnberg. Zusammen mit etwa 500 anderen Gästen aus der Filmbranche, aus Wirtschaft, Kultur und Politik wird sie an der Feier in der Schlossberghalle teilnehmen. Das Festival startet am 4. September mit einer Weltpremiere. Zu sehen ist das DDR-Liebesdrama "Zwischen uns die Mauer" von Norbert Lechner. Das komplette Team des Münchner Regisseurs, der mit Kinder- und Jugendfilmen bekannt geworden ist, reist ebenfalls zum Auftakt an, darunter die beiden Hauptdarsteller Lea Freund und Tim Bülow.

Dass vielbeschäftigte Ehrengäste schon bei der Eröffnung dabei sind, ist nicht die Regel bei Matthias Helwigs Festival. Oft treffen sie erst ein paar Tage später zur Präsentation ihrer Filme und zu Debatten ein. Zu den Ausnahmen gehörte 2015 der Auftritt von Michael Verhoeven, der mit seiner Frau Senta Berger kam. Dass sich nun auch Caroline Link die Zeit nimmt, zur Premiere zu erscheinen, sieht Helwig als "große Auszeichnung für mich und unsere Arbeit". Neben Link, die mit ihrem Lebenspartner Dominik Graf in München wohnt, haben auch die Regisseurinnen Doris Dörrie und Felicitas Darschin für den Eröffnungsabend zugesagt. Filmemacher Edgar Reitz und Kurt Tykwer, Leiter des Filmforums Landsberg und Vater des zweiten Ehrengastes Tom Tykwer, sind ebenfalls dabei. Zu den weiteren Gästen gehören Schauspielerin Jule Ronstedt, Filmpfarrer Eckart Bruckner aus Gauting, der weltbekannte Jazzer Klaus Doldinger aus Icking, Landrat Karl Roth, Publizist und Fernsehregisseur Norbert Göttler und das Schriftstellerpaar Johano Strasser und Franziska Sperr.

Der Teppich, über den alle in die Schlossberghalle schreiten werden, ist wie immer so blau wie ab und zu der Starnberger See. Und die Moderation übernimmt wieder Marieke Oeffinger, diesmal in einem schlichten, "tief seeblauen" Kleid. Vor den Reden spielt das Trio Nautico Swing und Weltmusik, hinterher können sich die Besucher am Flying Buffet laben. Auf die Teller kommen 3500 mediterrane und asiatische Häppchen.

Link und Helwig haben zumindest eines gemeinsam: Beide besuchten die Münchner Hochschule für Fernsehen und Film. Link ist mit dem Festival schon lange verbunden, sie präsentierte in Starnberg bereits einige ihrer Filme. Vier ihrer Arbeiten stehen nun auf dem Programm: "Exit Marrakech", "Der Junge muss an die frische Luft", die in Starnberg gedrehte Kästner-Verfilmung "Pünktchen und Anton" sowie "Nirgendwo in Afrika". Die drei Ehrengäste Caroline Link, Tom Tykwer ("Lola rennt", "Babylon Berlin") und Uli Hanisch, Deutschlands renommiertester Szenenbildner, werden am 8. September das Filmgespräch am See in der Akademie für Politisch Bildung in Tutzing bestreiten. Der Diskurs dreht sich um "Verfilmte Räume".

Das Fünfseen-Filmfestival dauert bis Donnerstag, 12. September. Mehr als 150 Filmschaffende werden zu dem Großereignis erwartet. Die Eröffnung in der Schlossberghalle beginnt um 19.30 Uhr.