23. August 2018, 16:30 Uhr Fünfseen-Filmfestival "Man muss die sehen, die kommen"

Veranstalter Matthias Helwig spricht über die Krise des Kinos, die Tendenz zum Mainstream, die Finanzierung seines Großereignisses und seine Ehrengäste.

Interview von Gerhard Summer, Starnberg

Neuer Termin, neues Glück: In zwei Wochen startet Matthias Helwigs 12. Fünfseen-Filmfestival mit den Ehrengästen Sepp Bierbichler, Dominik Graf und Bettina Böhler, das mit Abstand wichtigste Kulturereignis im Fünfseenland. Auf dem Programm: Arthouse-Produktionen, die bereits auf großen Festivals liefen, und von Helwig ausgesuchte Pretiosen, dazu Diskurse und Lyrikabende. Die SZ sprach mit dem 58-Jährigen aus Gilching.

Wie schwer ist es für Sie, sich jenseits des Mainstreams zu bewegen?

Matthias Helwig: Die Tendenz zum Mainstream ist eklatant, in meinen Kinos sehe ich das ja. Heute morgen hat mich eine Frau wegen des Films "Finsteres Glück" von Stefan Haupt angerufen und gesagt: "Wunderbar, dass Sie diesen Film bringen, ich bin immer noch ganz berührt. Schade nur, dass das niemand wahrnimmt." In der Vorstellung waren vier Leute.

Funktioniert ein Festival, das eine Art Bogen spannt, nicht anders? Da spielt doch der Vertrauensvorschuss mit, der Zuschauer sagt sich: Der Helwig wird sich schon richtig entschieden haben, ich gehe jetzt in die Vorstellung rein, auch wenn ich von dem Film noch nichts gehört habe.

Genauso funktioniert es, deshalb habe ich das Festival immer gemacht. Jetzt bin ich ein wenig unruhig, weil ich mich frage, ob die Verlagerung in den Frühherbst klappt und das Publikum das registriert hat.

Aber der erste Teil des neuen Konzepts, die Open Airs vor dem Festival zu zeigen, ist doch schon mal aufgegangen?

Ja, das war die Wucht. Aber natürlich habe ich bei den Open Airs 80 Prozent Mainstream gebracht, also Titel, die die Leute kennen. Natürlich gab es auch wunderbare Erfolge. Wenn bei dem Klassiker "Spiel mir das Lied vom Tod" noch 220 Leute kommen, dann ist das toll. Bei "2001 - Odyssee im Weltraum" waren es 180 Besucher, dabei könnten die den Film alle auf Blu-ray oder DVD haben. Aber das eigentliche Festival mit all den Gästen, Gesprächen, mitteleuropäischen Filmen, Kurzfilmen, Dokus und so weiter, das kommt ja alles erst noch. Und der neue Termin ist eben etwas ungewohnt. Der Stand der Dinge ist: Ich habe alles erledigt, Magazin, Katalog und Kinoprogramm sind fertig, die Gäste sind eingeladen, es ist alles passiert. Und ich kann jetzt nichts mehr machen. Es muss jetzt irgendwie unters Volk.

Treiben Sie Zweifel wegen des neuen Termins im Frühherbst um?

Nein, keine Zweifel, ich habe Sorge. Wer momentan durch Starnberg geht, der sieht: Es ist keiner da. Die kommen schon alle wieder, aber sie müssen punktgenau informiert werden. Und das ist vom Gefühl her so, als ob wir jetzt Neuland beschreiten würden. Aber in Bayern ist es halt so: Du kannst das Festival nicht später machen. Die Wiesn ist nun mal die Wiesn, da geht gar nichts, dann ist es wirklich Herbst, in dem Jahr ist noch dazu Wahlkampf. Nächstes Jahr wird übrigens die Schlossberghalle Starnberg nicht offen sein.

Wie das?

Sie wird renoviert.

Was ist die Alternative?

Da weiß ich noch keine Antwort. Entweder wir machen die Eröffnung auf dem Dampfer oder im Gautinger Kino mit 400 Plätzen, das könnte ganz schön sein, ist aber Gauting und nicht Starnberg. Die dritte Version: Man baut irgendeinen Kubus hin, aber das kostet 100 000 Euro. Eines kann ich jetzt schon sagen: Der Festivaltermin 2019 wird bleiben. Aber so ist das: Es gibt immer Probleme, die Lösungen erfordern.

Sepp Bierbichler zu gewinnen, gilt auch als schwierig. Wie ist es Ihnen gelungen, den Schauspieler und Regisseur als Ehrengast zu verpflichten?

Er geht ja oft ins Kino und ist häufig bei mir. 2017 war er beim Festival dabei, als Herbert Nauderer seinen Film "Parasite Island" gezeigt hat. Er saß also immer im Publikum, war aber nie vorne. Ich habe ihn schon letztes oder vorletztes Jahr gefragt, ob er sich vorstellen kann, Ehrengast zu sein. Und er hat gesagt: Ja, ich mache das, wenn mein Film fertig ist. Damit stand er in der Pflicht, denn Bierbichler ist schon ein Mensch, der zu seinem Wort steht. Klar war, dass wir eine Version brauchen, mit der er leben kann. Denn im Grunde will er nicht auf der Bühne stehen. Im Prinzip haben wir jetzt eine Lösung, mit der er hoffentlich sehr gut zurande kommt. Das beginnt mit dem Tutzinger Filmgespräch mit Dominik Graf, der auch über Bierbichlers Film "Zwei Herren im Anzug" geschrieben hat. Und es endet mit Bierbichlers Lesung und einer Vorstellung seiner frühen Oskar-Maria-Graf-Verfilmung "Triumph der Gerechten". Er ist somit vier Mal auf dem Festival. Für mich war er überhaupt nicht schwierig, ich mag ihn einfach, und ich glaube, er spürt, dass ich es mit dem Film ernst meine. Eine schöne Story war, dass ich ihm zum Siebzigsten sozusagen einen Film geschenkt habe. Wir hatten über Regisseure gesprochen, ich erzählte ihm, dass Andrei Petrowitsch Swjaginzew nach "Leviathan" einen neuen Film gemacht hat - und habe ihn zu einem Kinoabend in Seefeld eingeladen.

Eine Privatvorstellung?

Nein, schon öffentlich, aber ich glaube, Bierbichler war der einzige Zuschauer. Solche Filme schaut sich leider kaum noch jemand an. Aber er war fasziniert.

Ist das auf Dauer nicht deprimierend, wenn Filme, die Sie lieben und für wichtig halten, kein Publikum mehr finden?

Ich habe der Frau, die wegen "Finsteres Glück" angerufen hat, einfach gesagt: Sie waren zu viert, das waren immerhin vier Leute, die ich erreicht habe. Man muss die sehen, die da sind, und nicht die, die womöglich kommen könnten. Ich kann nur damit weitermachen, ein Angebot zu unterbreiten. Natürlich muss das am Ende finanziell passen, deshalb mache ich im normalen Leben eine Mischkalkulation. Ich zeige in allen drei Kinos "Sauerkrautkoma", und das hilft mir, eine Produktion wie "Finsteres Glück" überhaupt ins Programm zu nehmen. Was ein anderer Kinobetreiber vielleicht nicht machen würde, denn natürlich verdient er in der 18-Uhr-Vorstellung von "Mission impossible" oder "Mama mia" wesentlich mehr als mit Stefan Haupts Romanverfilmung. Das ist der Unterschied zwischen den Kinoprogrammen, aber ändern kann ich die Welt nicht. Was ich trotzdem schade finde: Jüngere Leute nehmen das nicht mehr wahr. Das ist die Problematik der Programmkinos europaweit: Die Ware ist nicht mal schlecht, die Ware würde auch interessieren, die jungen Leute würden sogar ins Kino gehen, aber sie erfahren es nicht. Eine Plattitüde, aber ein Disney-Film hat zehn bis 100 Millionen Werbebudget - und ein Film wie "Finsteres Glück" 10 000 Euro, wenn's gut kommt.

Sie hatten heuer, was Zuschüsse betrifft, mit der Gautinger Bürgermeisterin Brigitte Kössinger zu kämpfen.

Was mich wirklich in diesem Jahr getroffen und verletzt hat, das war die Aussage der Bürgermeisterin, dass sie kein Geld hat. Das ist absolut unstimmig: Ein Politiker muss gestalten, er hat immer Geld. Wenn Frau Kössinger gesagt hätte: Wissen Sie was, Film interessiert mich nicht, ich mache nur Literatur oder nur Gewerbegebiete - das wäre ein Statement gewesen. Aber sie kann nicht sagen: Ich unterstütze das Festival so gut wie gar nicht, weil ich kein Geld habe. Irgendwie habe ich mich da schon gefragt: Wozu das Ganze eigentlich? Ein Festival ist ja etwas, mit dem sich eine Gemeinde profilieren kann. Drei Monate später hat Ministerpräsident Markus Söder verkündet, dass er dem Münchner Filmfest drei Millionen Euro mehr gibt. Das ist Politik.

Hat Söder auch dem Fünfseen-Filmfest eine höhere Förderung zugesagt?

Ich habe ihn angesprochen. Wir werden sehen. Ein kleines Signal ist sicherlich, dass der bayerische Minister für Europa, Digitales und Medien, Georg Eisenreich, zur Eröffnung kommt. Das ist eine Ehre für mich, denn es ist eine Wahrnehmung des Fünfseen-Filmfestival von ganz oben.

Alle anderen Förderstellen außer Gauting, also der Landkreis, die Stadt Starnberg, der Bezirk, unterstützen das Filmfest diesmal mit deutlich höheren Beträgen als im Vorjahr.

Ja, das ist wunderbar, auch die kleinen Orte Seefeld, Weßling und Wörthsee haben mehr gegeben. Wenn man das vom Verhältnis her betrachtet: In Gauting habe ich 250 Vorstellungen, in Wörthsee zehn. Und Wörthsee gibt die Hälfte des Zuschusses, den Gauting avisiert hatte. Das ist wie mit "Finsteres Glück": Man muss die sehen, die das Festival schätzen. Ich habe einen enormen Rückhalt durch Crowdfunding und alle öffentlichen Unterstützter außer Gauting. Also bin ich sehr dankbar.

Das Festival hat heuer das Motto "Zeit". Auch auf die Gefahr hin, dass das eine Mainstream-Frage ist: Wenn man für den Filmmarathon nur einen Tag Zeit hat, was darf man auf keinen Fall versäumen?

Die starken Tage mit sehr guter Mischung sind das Finale und die ersten drei Tage. "Astrid" zum Beispiel ist ein wunderbarer Film für ein größeres Publikum, man vergisst ja oft, dass es Astrid Lindgren als junge Frau mit Kind im damaligen Schweden sehr schwer hatte. Es gibt auch gewagtere Sachen wie "Schockwellen" von Ursula Meier aus einer Schweizer Reihe über teilweise unerklärliche Kriminalfälle. Und am ersten Wochenende kommen Sepp Bierbichler, Dominik Graf und die Diskussionen in der Reihe Fokus Drehbuch.

Und was muss der Cineast sehen, der fürs Abseitige zu haben ist?

"Fish & Cat" von Shahram Mokri. Ich war im Kino in Venedig, da waren am Anfang 100 Besucher drin, vorwiegend Presseleute, und am Ende 20. Das ist ein Film, der ist in einer einzigen Einstellung gedreht und spielt an einem Zeltplatz, dabei verändern sich Zeit und Raum - ich hab mich wirklich gefragt, wie hat der Regisseur das gemacht? "Fish & Cat" läuft in der "Zeit-Reihe" mit Filmen, deren Inhalte ich fast auswendig kenne, zusammen mit "Amarcord" oder Sergio Leones einst verstümmeltem Epos "Es war einmal in Amerika", der jetzt vier Stunden dauert, weil 22 verschollene Minuten wieder gefunden worden sind. Diesen Film liebe ich, das ist Kino pur.

Heuer ist auch die Cutterin Bettina Böhler Ehrengast. Ist das Jahre nach dem Auftritt des Kameramanns Michael Ballhaus Auftakt einer Serie, die wichtige, aber trotzdem unbekannte Persönlichkeiten ehrt?

Richtig. Nächstes Jahr, wenn es um Raum geht, möchte ich einen Ausstatter holen. Den wird kein Mensch kennen. Aber das sind trotzdem Leute, die enorm viel über den Film erzählen können. Und gerade Schnitt ist bei der Entstehung eines Films das Wichtigste nach Kamera und Regie. Letztendlich entscheidet die Editorin, ob da eine Großaufnahme kommt oder nicht. Ich hoffe, dass das Publikum mitzieht.

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten heuer - was stünde ganz oben auf der Liste?

Einfach, dass die Leute kommen und sich die Filme anschauen. Es kann ihnen nichts passieren.