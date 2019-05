10. Mai 2019, 08:32 Uhr Fünfseen-Fest im September Caroline Link kommt zum Filmfestival

Die Regisseurin und Oscar-Gewinnerin unterstützt die Veranstaltungsreihe als Ehrengast. Drei ihrer Filme werden zu sehen sein.

Von Blanche Mamer

Schon lange ist die Münchner Filmemacherin Caroline Link mit dem Fünfseen-Filmfestival verbunden, nun kommt sie als Ehrengast. Das 13. Festival, findet vom 4. bis 12. September in den Kinos in Starnberg, Gauting und Seefeld statt. "Ich bewundere Caroline Links Arbeit nicht erst seit dem Oscar-Gewinn, sondern schon von ihren ersten Anfängen nach der Zeit an der Hochschule für Fernsehen und Film an, die wir beide besucht haben", sagt Festivalleiter Matthias Helwig. Den Oscar bekam sie 2003 für ihren Spielfilm "Nirgendwo in Afrika". Jüngst feierte sie mit der Verfilmung von Hape Kerkelings Kindheit "Der Junge muss an die frische Luft" Erfolge. Links filmische Werke passen gut zum diesjährigen Festivalthema "Raum". Helwig sagt dazu: "Caroline Link erschafft Räume - Klangräume für das taube Mädchen in "Jenseits der Stille", Fluchträume wie in "Exit Marrakesch", Beziehungsräume wie "Im Winter ein Jahr" oder Sehnsuchtsräume, wie in "Nirgendwo in Afrika". Während der neun Festivaltage dürfen sich Kinofans auf das Kerkeling Biopic, den in Starnberg gedrehte Film "Pünktchen und Anton" sowie "Nirgendwo in Afrika" freuen.