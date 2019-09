Was für ein Auftakt! Der neue Trailer für das 13. Fünfseen-Filmfestival hat es in sich. Packende Bilder mit einer animierten Hauptfigur plus Filmschnipseln, ein treibender Beat und das diesjährige Filmfest-Motto "Räume" auf erstaunliche Weise umgesetzt. Alles so dicht, dass man schätzungsweise auch beim zehnten Mal, wenn man sich dieser Tage im Kinosessel für den nächsten Film zurechtruckelt, noch was Neues entdeckt. Als Macher dieses kleinen Kunstwerks zeichnet der junge Gautinger Filmemacher Amos Ostermeier verantwortlich. Ein leidenschaftlicher Cineast, der dem Festival und Matthias Helwig schon seit acht Jahren verbunden ist. Ostermeier sitzt heuer auch zum ersten Mal in der aus fünf Mitgliedern bestehenden Festival-Jury "Perspektive Junges Kino".

Der neue Trailer macht einen deutlichen Cut zu allen Starnberg-Klischees, die man schon so sah, wie etwa den Sprung in den blauen See. "Wir wollten was ganz Neues ausprobieren", erläutert der 22-Jährige im Gespräch mit der SZ die Ideenfindung. Die ging mit Festivalchef Matthias Hellwig schon kurz nach dem Filmfest 2018 los. An den 45 Sekunden des Kernstücks hat Ostermeier dann monatelang getüftelt. Die Animationen entstanden im Rotoskopie-Verfahren, das heißt, der Filmemacher hat sie Bild für Bild am Computer mit der Hand gemalt. Zwölf Bilder pro Sekunde. "Ich wollte, dass es den skizzenhaften Effekt behält, nicht zu glatt wird", beschreibt er seine Intention.

‹ › Kleines Meisterwerk: Der Trailer ist wie ein Spaziergang durch eine Ausstellung aufgebaut, die Bilder zeigen Szenen aus Filmen, die beim Festival laufen: "Der unsichtbare Dritte",... Bild: Amos Ostermeier/oh

‹ › ... "Interstellar" ... Bild: Amos Aostermeier/oh

‹ › ... und "The Searchers". Bild: Amos Ostermeier/oh Wird geladen ...

In gemalten Räumen blitzen dazu Zitate von Filmen auf, die im Festival laufen. Sequenzen aus "Der unsichtbare Dritte", "Fenster zum Hof", "Petrunya", "Interstellar", "Stitches" und - nein, mehr wird nicht verraten. Es soll spannend bleiben für Entdecker. "Einen Mosaikteppich an Eindrücken", nennt Ostermeier sein Konzept, in das er nach eigener Schätzung etwa 200 Arbeitsstunden gesteckt hat. Der Ton von Musikproduzent Marcel Wildenauer liefert zusätzlich Raumzitate, eine wilde Collage aus verschiedenen Genres.

Dass Ostermeier den diesjährigen Trailer stellt, hängt damit zusammen, dass Helwig den talentierten Gautinger schon lang fördert. Mit 14 Jahren durfte Ostermeier beim Filmfestival sein erstes Schülerpraktikum machen. Er half an der Kasse. Später arbeitete er ein Jahr als Filmvorführer für Helwig. Inzwischen begleitet er ihn zur Berlinale, sichtet Filme. Und macht selbst welche. Seine ersten Erfahrungen hinter der Kamera sammelte Ostermeier früh, in der zweiten Klasse. Was damals, wie er selbst feststellt, noch etwas dilettantisch begann, wurde mit der Zeit immer professioneller. 2016 konnte sich Ostermeier dann mit seinem Kurzfilm "Happy Hour" für das Festival "Zeitimpuls" in Wien qualifizieren. Mit seinem Film "Heart Beat" bewies er 2017, dass ein Heimatfilm auch ganz ohne Alpenpanorama und Lederhosenflair funktioniert. Der Streifen lief unter anderem im Kino Breitwand in Gauting und beim bayerischen Kinder- und Jugendfestival in Marktredwitz. Den Kurzfilm "Saviour Woman" aus dem Jahr 2018 konnte er beim Fünfseen-Filmfest, in München und Großbritannien zeigen. Mit der Superheldin gewann er sogar den ersten Preis eines Amateurfilmfestivals in Rumänien. Für nächstes Jahr bereitet er zwei weitere Filme vor, alles eine Frage der Finanzierung. Er selbst lebt als Student der Filmwissenschaft an der FU Berlin bescheiden: "Ich spare und leiste mir irgendwann einen Film."

Gespannt ist der 22-Jährige, was er als Jury-Mitglied erlebt, eine Premiere für ihn. Am Ende muss sich die Jury "Perspektive Junges Kino" auf einen einzigen Preisträger einigen. "Das wird nicht leicht. Es sind viele sehr gute Filme im Programm." Ostermeiers Sichtungsplan, den das Festivalbüro zusammengestellt hat, hat es auch in sich. "Das Härteste sind an zwei Tagen jeweils vier Filme, der erste um 11.30 Uhr mittags, und für den letzten geht man noch mal um 20 Uhr rein." Zwischendurch hofft er auf Begegnungen mit Filmgrößen wie Caroline Link oder Tom Tykwer. Im Gegensatz zu Berlin, wo alles "sehr chic, sehr glatt, sehr durchgetaktet" sei, könne man beim Fünfseen-Festival viel leichter in Kontakt kommen: "Hier machst du eine Filmentdeckung, die haut dich weg, dann kommt der Regisseur, du lernst ihn kennen, und es entspinnt sich ein wahnsinnig spannendes Gespräch." Unvergesslich für ihn: Als er fünf Minuten ganz in Ruhe mit Wim Wenders sprechen konnte.