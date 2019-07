28. Juli 2019, 21:34 Uhr Freizeit Feiern, auch wenn der Regen kommt

Immer wieder beeindruckend sind die Fischerstechen im Landkreis: Auch beim Schlossgartenfest in Herrsching geht es am Samstag unter anderem darum, wer es schafft, seinen Gegner ins Wasser zu stoßen.

Musik bei Sonnenuntergang bis tief in die Nacht: Das Sammersee-Festival am Ammersee-Westufer ist für seine ganz besondere Atmosphäre bekannt.

Bei den vielen Veranstaltungen am Wochenende im Fünfseenland zeigen sich Hunderte Zuschauer wie Teilnehmer von dunklen Wolken und Gewitter unbeeindruckt

Von Kilian Pinl

Der Himmel ist an diesem Wochenende zwar übersät mit dunklen Wolken - wer jedoch in Feier- oder Sportlaune ist, lässt sich davon nicht schrecken. Ob in Herrsching beim Schlossgartenfest, beim Wörthsee-Triathlon, beim Berger Dorffest, bei der Zwölf-Stunden-Mountainbike-Europameisterschaft oder beim Sammersee-Festival in Schondorf, sind Hunderte Besucher und Teilnehmer unterwegs.

Zum Beispiel beim Schondorfer Benefizfestival: Die Gäste, die am Einlass auf ihre Bändchen warten, sind bestens gerüstet. Manche setzen auf Regenschirme, andere auf Ponchos und wetterfestere Zeitgenossen lassen es einfach drauf ankommen. "Wir sind doch nicht aus Zucker", ruft ein junger Mann in Tanktop, kurzer Hose und Flip-Flops seinen Freunden zu und betritt mit einem zufriedenen Grinsen das Festivalgelände. Endlich wieder Sammersee. Für Leonie Schaffhauser, die mit Freunden und Freundesfreunden aus der Ammerseeregion die 13. Auflage des Benefizfestivals auf die Beine gestellt hat, beginnt die Veranstaltung am Freitag mit einem "Auftakt nach Maß". Eltern, Kinder und Jugendliche strömen bei an diesem Tag noch hochsommerlichen Temperaturen zu Hunderten auf das idyllisch gelegene Festivalgelände an der Ostküste des Ammersees. Zwischen ausgelassenen Tanzeinlagen erfrischen sich die Partygäste je nach Lust und Laune mit kalten Getränken oder einem Sprung ins kühle Nass. Sobald der Magen knurrt, stürmen sie los, um unter Currywurst, Quinoasalat und Crêpes zu wählen, wonach ihnen ist - alles in Bio-Qualität natürlich, denn Nachhaltigkeit ist den Veranstaltern auch heuer wieder ein besonderes Anliegen.

Auch an der Kleiderbörse - einem Stand, an dem man seine Klamotten tauschen kann - dreht sich alles um den umweltbewussten Umgang mit Ressourcen. Den drastischsten Garderobenwechsel vollzieht dabei ein älterer Herr, der das Seegrundstück mit einem hellblau-gestreiften Hemd betritt und wenig später in einem gestrickten rotbraunen Wollwestchen über das Gelände flaniert. Da die Weste seinen Oberkörper nur notdürftig bedeckt, trägt er mit seinem Outfit sehr zur Belustigung der übrigen Partygäste bei. "Mich freut das, wenn ich anderen einen Spaß bereiten kann", erwidert er und lacht, als er auf seine skurrile Kleiderwahl angesprochen wird. Und genau darum geht es beim Sammersee: "Kulturell etwas zu bieten, mit Freunden zu feiern und einfach Spaß zu haben", so Schaffhauser.

Und diesen lassen sich die Besucher nicht einmal vom Platzregen verderben, der pünktlich zum Auftritt der "Balkanauten" gegen 22.30 Uhr einsetzt. Während sich die meisten schnell in den Innenbereich oder unter den nächstbesten Sonnenschirm retten, können sich etwa hundert Leute der turbulenten Musik der siebenköpfigen Balkan-Band nicht entziehen. Und so tanzen sie erst noch im strömenden Regen und später im Innenbereich noch bis tief in die Nacht.

Nicht zuletzt, weil das vorhergesagte Gewitter am Samstag ausbleibt, zeigt sich Schaffhauser nach dem Festival erschöpft, aber zufrieden mit dem Ablauf der Veranstaltung. Sowohl auf, als auch vor dem Gelände sei die Stimmung gut gewesen und es sei auch zu keinen Zwischenfällen gekommen. Der Kassensturz stünde noch bevor. Wie gewohnt spenden die Sammerseeler den Großteil ihrer Einnahmen für gemeinnützige Zwecke. Dass nicht die Veranstalter, sondern andere von den Einnahmen profitieren, hat Tradition. Bereits beim ersten Festival vor zwölf Jahren wurden nach Deckung der eigenen Kosten alle Gewinne gespendet. Heuer gehen die Spenden an den Schondorfer Verein "Gemeinsam", der sich um ältere und hilfsbedürftige Menschen in der Region kümmert, während das restliche Geld an den Verein "Tansania Kids" gehen wird. Dieser unterstützt ein Waisenhaus in Tansania bei der Versorgung von etwa 40 Kindern und Jugendlichen. Nun werden sich die Organisatoren wohl erst einmal von den vielen schlaflosen Nächten erholen, aber bald geht es dann schon an die Planung des Sammersees 2020. Dort wird dann wieder getanzt, gelacht und gefeiert - und alles für den guten Zweck.