2. September 2018, 12:24 Uhr Feuerwehr Zwei Verletzte bei Brand in Herrsching

Das Feuer ist am Sonntagmorgen in der Lessingstraße ausgebrochen. Ein Feuerwehrmann und ein Polizist retten einen Bewohner.

Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist am Sonntag in den frühen Morgenstunden in einer Wohnung in der Herrschinger Lessingstraße ein Feuer ausgebrochen. Zwei Personen erlitten bei dem Brand leichte Verletzungen.

Gegen 2.30 Uhr ging die Meldung bei der Polizei Herrsching ein, dass aus einem Fenster der Wohnung eines 54-Jährigen Rauch zu sehen ist. Einem Feuerwehrmann und einem Polizeibeamter gelang es schnell, den 54-Jährigen aus der verqualmten Wohnung zu retten.

Er wurde ebenso wie der Bewohner einer anderen Wohnung in dem Mehrfamilienhaus mit leichten Rauchvergiftungen in einer Klinik gebracht, teilte die Polizei mit. Den herbeigerufenen Feuerwehren gelang es schnell, den Brand zu löschen. Nach ersten Erkenntnissen beläuft sich der Sachschaden auf 5000 bis 10 000 Euro.