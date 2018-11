17. November 2018, 11:36 Uhr Feuerwehr 81-Jährige schwebt nach Brand in Pöcking in Lebensgefahr

Mehr als 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren in Pöcking im Einsatz.

Ihr 82-jähriger Ehemann hat sie im stark verrauchten Wohnzimmer entdeckt und wird selbst schwer verletzt. Das Haus ist vollständig zerstört.

Beim Brand eines Wohnhauses an der Hohen Wurz in Pöcking sind am Freitagabend zwei Menschen schwer verletzt worden, berichtet der Starnberger Kreisbrandrat Peter Bauch. Beide erlitten Brandverletzungen und Rauchvergiftungen.

Die 81-jährige Bewohnerin musste laut Polizei mit lebensgefährlichen Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Ihr 82-jähriger Ehemann hatte sie im stark verrauchten Wohnzimmer entdeckt, als er gegen 19.30 Uhr nach Hause kam. Die Kripo Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

Als die ersten Feuerwehrleute eintrafen, stand das Hochparterre mit dem Wohnzimmer lichterloh in Flammen. Das Feuer griff bereits auf den Dachstuhl über. Nach eineinhalb Stunden hatten die Feuerwehrleute den Brand im Griff. Die Löscharbeiten sollten sich laut Kreisbrandrat aber bis in den Samstagmorgen ziehen, da im schwer zugänglichen Dachstuhl noch die Isolierung brannte.

Im Einsatz waren etwa 100 Kräfte der Feuerwehren aus Pöcking, Starnberg und Umgebung sowie von Rettungsdienst, Polizei und Technischem Hilfswerk. Der Schaden liegt laut Polizei im hohen sechsstelligen Bereich.