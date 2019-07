17. Juli 2019, 09:37 Uhr Krailling Brennendes Auto setzt Haus in Flammen

Das Feuer des geparkten Fahrzeuges greift über einen Holzvorbau auf die Fassade über.

Von Carolin Fries

Ein Auto und ein Haus haben am Montagabend im Kraillinger Ortsteil Pentenried gebrannt. Die Feuerwehr wurde gegen 18 Uhr per Notruf über den Brand in der Birkenallee informiert. Die Einsatzkräfte löschten ein in der Hofeinfahrt abgestelltes Auto sowie Flammen an dem nahestehenden Wohnhaus. Ein Vollbrand des Wohnhauses konnte verhindert werden, das Auto aber brannte komplett aus. Der 45-jährige Hausbewohner konnte selbständig retten und zog sich nur leichte Brandverletzungen zu. Die Brandfahnder der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck haben die Ermittlungen zur Ursache des Feuers übernommen, ein Gutachter des Bayerischen Landeskriminalamtes wurde hinzugezogen. Erste Erkenntnisse deuten laut Polizeibericht darauf hin, dass der Brand von dem abgestellten Auto ausging. Von diesem soll das Feuer auf einen Holzvorbau und schließlich auf die Fassade und den Dachstuhl übergegriffen haben. Erste Schadensschätzungen belaufen sich auf etwa 100 000 Euro.