"Jede Farbe ist meine Lieblingsfarbe": Die Gautinger Künstlerin Brigitte Doege in ihrem Atelier.

Interview von Lara Haslach, Gauting

Nicht nur ihre Werke zeichnen sich durch eine große Farbenvielfalt aus, im Leben der Gautinger Künstlerin Brigitte Doege spielen Farben allgemein eine große Rolle. Die 84-Jährige hat an der Akademie von Faber-Castell gearbeitet, sie hat mehrere Bücher zum Thema Farbe veröffentlicht. Sie hat sich mit der Farbenlehre für Innenarchitektur beschäftigt und arbeitet seit ihrem Studium an der Akademie der Bildenden Künste freiberuflich in den Bereichen Design, Farbberatung und Malerei. Im Interview spricht die 84-Jährige über Farben und ihre Wirkung auf unsere Psyche.