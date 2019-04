16. April 2019, 21:58 Uhr Fahrdienst Spezialrunde im Bürgerbus

Kirche und Sozialwerk fahren zwei Ortsteile in Söcking an

Ein neuer Bürgerbus, den die evangelische Kirchengemeinde und das Starnberger Sozialwerk initiiert haben, nimmt an diesem Mittwoch seinen Betrieb auf. Er dreht drei Mal in der Woche - jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag, eine ganz spezielle Runde durch die Kreisstadt, sozusagen als Ergänzung zu den Bussen der MVV-Linien in Starnberg. "Wir wollen damit zwei Ortsteile, die Ludwigshöhe und das Kühtal in Söcking, die bisher nicht direkt an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen sind, anbinden", erklärt Anne Kirchbach, die Vorsitzende des Starnberger Sozialwerks. Der Bus startet immer um 10 Uhr an der Kreuzung Kühtal/Ahornweg in Söcking, fährt hinunter nach Starnberg, dreht eine Runde auf der Otto- und Ringstraße, um dann im Stadtzentrum den Stadtmarkt, den Bahnhof und den Kirchplatz anzusteuern. Eine Fahrt kostet 50 Cent. Vor allem ältere Menschen sollen auf den Bürgerbus zurückgreifen können, um im Stadtzentrum Arztbesuche oder Einkäufe machen zu können.

"Naja, Bürgerbus ist vielleicht ein bisschen übertrieben", sagt Kirchbach und lacht. Bei dem Auto handelt es sich um eine Großraumlimousine mit sieben Sitzplätzen, die der evangelischen Kirche gehört. "Wir dürfen das Auto verwenden, zahlen dafür aber die Betriebskosten", erklärt Kirchbach. Fünf Fahrer gibt es bis jetzt, es werden aber noch Menschen "mit einwandfreiem Leumund, Führerschein und ohne Punkte in Flensburg gesucht", sagt die Vorsitzende. Zur ersten Fahrt haben sich bereits zehn Interessenten angemeldet - mehr, als im Auto Platz haben. Für Kirchbach kein Problem: "Da fahre ich dann halt mit meinem Privatauto hinterher."

Die Infotelefonnummer für den Bürgerbus lautet 0152 /703 36 50 01