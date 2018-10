11. Oktober 2018, 13:57 Uhr Entsorgung Zusammenarbeit ausloten

CSU Tutzing ist für Wertstoffhöfe mit Bernried und Feldafing

Neue Standorte für den Tutzinger Bauhof und den Wertstoff hält die Tutzinger CSU für sinnvoll. Sie setzt dabei auf gemeinsame, günstige Lösungen mit den Nachbargemeinden Bernried und Feldafing. Im Gemeinderat beantragte die CSU, dass Bürgermeisterin Marlene Greinwald (Freie Wähler) entsprechende Gespräche mit den Nachbarkollegen führen solle. Die treffe sie sowieso demnächst, teilte Greinwald mit. Das Thema soll im Haupt- und Finanzausschuss weiter diskutiert werden.

CSU-Gemeinderätin und Kreisvorsitzende Stefanie von Winning argumentierte, sowohl Wertstoffhof als auch Bauhof in Tutzing "sind nicht ideal untergebracht". Beim Wertstoffhof, der auch zu klein sei, komme es vor allem am Samstag regelmäßig zu Staus. Darüber hinaus sei der Platz in der Ortsmitte für die Müllentsorgung zu wertvoll. Bei der kürzlichen Besichtigung des Bauhofs hätten Mitarbeiter über Platzmangel geklagt. Auch hier sei wertvolle Fläche "nicht optimal" genutzt. "Beides sind Projekte, die mittelfristig neu gelöst werden müssten", so die Kommunalpolitikerin. Da der angespannte Haushalt aber wenig Spielraum lasse, könne eine Zusammenarbeit der Gemeinden vielleicht zu einer günstigeren Lösung führen.