Gautinger Geschäfte liefern Brillen und Schuhe direkt nach Hause

Die Sachen daheim ausprobieren: Damit reagieren die Läden auch auf Konkurrenz im Internet. Die Hausbesuche sind Vertrauenssache.

Von Blanche Mamer

Einen besonderen Service für Senioren und Menschen, die zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen nicht selbst einkaufen können, bieten Gautinger Geschäftsleute an. Mit Unterstützung des Seniorenbeirats und des Gewerbeverbands "Zusammen für Gauting" werben sie für Lieferungen nach Hause.

"Wir reden schon länger darüber, eine Aktion Lieferservice zu etablieren und zu bewerben", sagt Christiane Ruhbaum von "Zusammen für Gauting". Mit Inseraten und einer Broschüre sollen die Kunden informiert werden. Angesichts des Online-Handels, der Konkurrenz von Handelsketten und Discountern sowie der Nähe zu München seien die Geschäftsleute gezwungen, Ideen zu entwickeln, um Kunden zu halten, glaubt Ruhbaum. Dazu komme, dass immer mehr Senioren allein lebten und nicht jeder noch mobil sei. "Wir gehen davon aus, dass sich andere Geschäfte anschließen", glaubt Ruhbaum.

Einige Gautinger Geschäftsleute haben schon Erfahrungen mit einem Lieferservice. Der Optikermeister Rasso Sieber ist wie sein Vater auch schon mit einem Ausrüstungskoffer ins Gautinger Altenheim gegangen, um die Sehstärken der Senioren zu prüfen. Er hat nicht nur die Prüfgeräte dabei, sondern auch eine Auswahl an Brillenmodellen. Sobald die neue Brille fertig ist, wird er sie ohne Aufpreis abliefern und anpassen. Erst vor drei Tagen standen drei Adressen auf der Hausbesuchsliste, berichtet Sieber.

Sabine Linse, die in Gauting ein Schuhgeschäft betreibt, hat für langjährige Kunden schon mal ausnahmsweise eine Auswahl nach Hause gebracht. "Wer verletzt oder krank ist und nicht in den Laden kommen kann, kann anrufen. Der Kunde erzählt mir, was er will. Ich stelle dann eine Auswahl in der richtigen Größe zusammen und bringe sie zum vereinbarten Termin; in der Regel noch am gleichen Nachmittag oder Abend", erklärt Linse. Sie fahre meistens selbst, denn die Kunden kennen sie. "Sie vertrauen mir. Schließlich lässt man nicht jeden ins Haus", sagt die Geschäftsfrau.

Noch schneller als vom Online-Shop kommt die Lektüre von der Buchhandlung Kirchheim. "Wir liefern in Gauting und Umgebung die Bestellung kostenfrei aus", berichtet Marc Schürhoff. Manchmal nutze er dafür seine Mittagspause, manchmal fahre er die bestellten Bücher am Abend aus, berichtet der Buchhändler. Das Angebot werde gut angenommen, meist von langjährigen, eifrigen Lesern.

Ein paar Geschäfte, die mit in dem Liefer-Pool sind, bringen die Waren nur ab einem bestimmten Wert ins Haus. Bei der Weinhandlung "Wein & Geist" muss der Kunde Waren im Wert von mindestens 50 Euro bestellen, im Naturkostladen sind 30 Euro das untere Limit, ebenso beim Umweltzentrum Öko & Fair von Christiane Lüst.

Dass die Apotheken im Würmtal Medikamente, die nicht vorrätig sind, später ins Haus bringen, ist längst Usus. Bei der Godo-Apotheke am Pippinplatz werden auch Bestellungen, die telefonisch, per Fax, online oder über die App "Apotheken vor Ort" eingehen, geliefert. Falls die Order vor 16 Uhr erfolgt, wird sogar noch am gleichen Abend ausgefahren.