Sie pöbeln, belästigen und werden gewalttätig: Eine Gruppe Minderjähriger auf Elektrorollern versetzt Passanten und Anwohner in Angst und Schrecken – und hält Polizei und Stadt auf Trab. Doch die sind weitgehend machtlos.

Sie sind zwischen zwölf und 14 Jahre alt, fahren verboten schnelle E-Scooter und halten die Tölzer Polizei in Atem: Eine Gruppe von Jugendlichen macht seit Monaten die Innenstadt von Bad Tölz unsicher. „Sie stiften Unruhe, belästigen und beleidigen uns“, sagt eine Anwohnerin. Mindestens vier der Jugendlichen sind in jüngster Zeit sogar gewalttätig geworden – am helllichten Tag und vor den Augen zahlreicher Zeugen. „Das ist eine Gruppierung, die uns gerade viel Arbeit beschert“, bestätigt Polizeioberkommissar Simon Lätsch.