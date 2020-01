Carola Zawichowski, 30, Dasing: "Es war einer der ruhigsten Tage, an denen ich den Starnberger See je erlebt habe. Ich habe allerdings zwischendurch die Orientierung verloren. Ich dachte sehr lang, ich wäre noch nicht um die Südspitze des Sees herumgegangen - dabei war ich schon in Tutzing. Da hatte ich schon drei Viertel der Strecke hinter mir. Das habe ich erst durch andere Teilnehmer bemerkt. Auch das ist schön an solchen Wanderungen: Man findet immer andere verrückte Vögel, mit denen man ratschen kann."