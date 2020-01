Dita Plaksties, 50, Buchholz bei Hamburg: "Ich laufe seit drei Jahren bei solch langen Wanderungen mit, bin also ganz gut im Training. Jetzt war ich nach siebeneinhalb Stunden im Ziel - als schnellste Frau. Es war das erste Mal, dass ich komplett um einen See gelaufen bin. Besonders der Blick aufs Wasser und die Villen hat mir sehr gefallen. Die Strecke ist außerdem sehr abwechslungsreich. Nur das Wetter war nicht so berauschend. Aber das kenne ich aus meiner norddeutschen Heimat, das macht mir nichts aus."