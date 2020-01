Michael Gleich, 41, Peißenberg: "In der Freizeit bin ich viel mit meiner Kamera unterwegs. Um schöne Fotos zu machen, war die Strecke perfekt. Landschaftlich ist das einfach toll, ich habe viele neue Ecken für mich entdeckt. Trotzdem waren die 50 Kilometer ziemlich anstrengend. Ich bin zwar vorher schon einmal bei einem Megamarsch von München nach Tutzing und zurück mitgelaufen. Aber am Samstag kamen doch einige Höhenmeter zusammen. Da war es gut, dass jeder Wanderer in seinem eigenen Tempo laufen konnte."