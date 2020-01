Elevtherios Vella, 43, München: "Den Starnberger See kannte ich vorher nur vom Spazierengehen und Baden. Einmal herum bin ich vorher noch nie gegangen. So habe ich viele überraschend schöne Stellen sehen können, die ich bis Samstag nicht kannte. Das war für mich mit das Beste an der Wanderung - ein echtes Aha-Erlebnis. Trotzdem war es eine Herausforderung, gerade bei dem Wetter. Da ist es gut, dass die anderen Wanderer einen ab und zu mitreißen. Als ich im Ziel war, hatte ich trotzdem direkt Lust auf die nächste Wanderung."