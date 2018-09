2. September 2018, 11:03 Uhr Dreieck Starnberg Autobahn von Starnberg in Richtung München wird gesperrt

Die Sanierung der Brücken an der A95 führt wieder zu Einschränkungen am Dreieck Starnberg.

Komplett gesperrt wird die Verbindung von Starnberg nach München von Dienstag, 4. September, 21 Uhr, bis Mittwoch, etwa 5 Uhr, kündigt die Autobahndirektion an. In dieser Zeit müssen Autos an der Ausfahrt Percha von der A952 abfahren. Sie werden über Wangen nach München-Fürstenried geführt.

In der darauffolgenden Nacht muss die Verbindung aus Richtung Garmisch-Partenkirchen nach Starnberg gesperrt werden - also von Mittwoch, 5. September, 21 Uhr, bis Donnerstag, etwa 5 Uhr. Der Verkehr wird bereits in Schäftlarn von der A95 ausgeleitet und über Neufahrn und Wangen nach Starnberg geführt.

In den Nächten entstehen die Spundwände für die Baugruben an der A952. Falls die Arbeiten wegen des Wetters oder aufgrund technischer Probleme nicht beendet werden können, verlängern sie sich in die Nacht von Donnerstag, 6. September, auf Freitag.