21. August 2018, 23:38 Uhr Dießen/Tutzing SPD lädt zum Gespräch

Der Generalsekretär der Bayern SPD, Uli Grötsch, unterstützt den Landtagswahlkampf von Christian Winklmeier, Landtagskandidat in Landsberg/Fürstenfeldbruck West. Dabei findet am Mittwoch, 22. August, um 19.30 Uhr eine Veranstaltung zum Themenkomplex "Wohnungsmangel - Lösungsansätze für unsere Region" in der Sportgaststätte Veranda in Dießen statt. Zudem lädt der SPD-Kreisverband Starnberg zu einer sicherheitspolitischen Podiumsdiskussion im Tutzinger Hof in Tutzing ein. Sie steigt am Freitag, 24. August, um 19 Uhr. Uli Grötsch hat sein Kommen ebenso zugesagt, wie die Landtagskandidatin, Kriminalhauptkommissarin und Personalrätin, Christiane Kern. Es geht auch um die Frage, welche Auswirkungen der Personalmangel auf die Gesundheit der Beschäftigten hat und wie Abhilfe geschaffen werden kann. Vertreterinnen und Vertreter des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord sowie der Polizeigewerkschaften nehmen ebenfalls an der Podiumsdiskussion teil.