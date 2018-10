28. Oktober 2018, 12:46 Uhr Dießen Traktor kippt samt Anhänger um

An einer Bodenwelle verkeilt sich das Gespann, der Fahrer bleibt unverletzt.

Am vergangenen Freitag ist in Dettenschwang in Dießen ein Traktor samt beladenem Anhänger umgefallen. Grund hierfür war womöglich eine Bodenwelle. Das Gespann geriet dadurch ins Wanken. Der Fahrer konnte dies nicht mehr ausgleichen, woraufhin sich der mit Holzstämmen beladene Anhänger mit dem Traktor verkeilte und das Gespann zum Kippen brachte. "Wie durch ein Wunder wurde der Landwirt nicht verletzt und konnte ohne fremde Hilfe aus dem Traktor steigen", heißt es im Polizeibericht. Die Feuerwehr aus Dettenschwang kümmerte sich um die ausgelaufenen Betriebsstoffe, hinzugerufene Landwirte bargen die Baumstämme und stellten das Gespann wieder auf. Der Rettungswagen wurde aufgrund des glimpflichen Unfallverlaufs letztlich nicht benötigt. Das Traktorgespann wurde schwer beschädigt, es wird ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 000 Euro angenommen.