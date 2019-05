31. Mai 2019, 12:45 Uhr Dießen Vier Kinder attackieren Rentner mit Holzstöcken

Der pensionierte Lehrer kann einem der Buben die mehr als einen halben Meter lange Waffe entreißen. Die Polizei ermittelt.

Mit Holzstöcken haben vier unbekannte Kinder versucht, einen 69-jährigen Spaziergänger in Dießen zu schlagen und zu verletzen. Laut Polizei konnte der pensionierte Lehrer aber den Angriff am Mittwochnachmittag gegen 16.15 Uhr in der Fritz-Winter-Straße abwehren und einen der 60 bis 75 Zentimeter langen Stöcke den Tätern entreißen.

Es soll sich um vier Buben handeln, die wohl noch keine 14 Jahre alt sind - eine genauere Beschreibung liegt der Polizeiinspektion Dießen bislang nicht vor. Diese sucht nun nach Zeugen, die an dem Tag die Buben mit den auffällig langen Holzstöcken im Ort beobachtet haben. Die Polizei ermittelt wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und bittet um Hinweise unter Telefon 08807 / 921 10.