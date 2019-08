1. August 2019, 22:07 Uhr Dießen Gemälde im Taubenturm

Die Malerin Dörthe Fürbeck zeigt in ihrer Ausstellung "zwischen dämmerung" abstrakte Farbbilder und Porträts. Vernissage im Dießener Taubenturm ist an diesem Freitag um 20 Uhr. Die Arbeiten sind dann an den kommenden drei Wochenenden jeweils von 12 bis 18 zu sehen. Die Möglichkeit eines Künstlergespräch besteht am 4. August von 12 Uhr an.