6. Mai 2019, 10:06 Uhr Abschied nach sieben Jahren Der Dießener ´Club 1516` stellt den Betrieb ein

Peter Kaun junior gibt seinen Club im Gewerbegebiet auf, weil er trotz großer Veranstaltungen nicht auf seine Kosten kam.

Interview von Armin Greune

Der Club 1516 im Dießener Gewerbegebiet an der Fritz-Winter-Straße hat am 1. Mai endgültig die Pforten geschlossen. Die SZ sprach mit Inhaber Peter Kaun junior, 49, über die Gründe für das Aus und lässt den Inhaber Bilanz nach sieben Jahren Club-Kultur in Dießen ziehen.

SZ: Zum Abschied gab es am Dienstag ein Gastspiel mit dem deutsch-kubanischen Salsa-Ensembles Román y sus Timberos. Wie ist es gelaufen?

Peter Kaun: Sensationell: Der Laden war bumsvoll, Tänzer und Tanzschulen aus dem weiten Umkreis waren da, ich bin erst um sechs Uhr nach Hause gekommen. Es herrschte grandiose Stimmung, aber natürlich war bei allen auch Wehmut spürbar.

Was fanden sie vor, als Sie 2012 die Location übernahmen?

Das Raumkonzept war bereits da, es ist sozusagen historisch entstanden. Schon als die Eigentümer des benachbarten Autohauses vor etwa 25 Jahren den Rohbau fertiggestellt hatten, wurden da Partys gefeiert. Dann folgten viele Vorpächter, bis ich das Lokal gepachtet habe.

Warum stellen Sie jetzt den Betrieb ein?

Der Grund ist ganz banal. Weil es sich nicht rechnet: zu viel Arbeit, zu wenig Ertrag, zu wenig Gäste, die zu wenig ausgeben. Es hat trotz allen Bemühens einfach nicht funktioniert.

Wie hoch war ihr Personal- und Zeitaufwand?

Zuletzt habe ich so an die 30 bis 40 Stunden wöchentlich im Club gearbeitet, bei Veranstaltungen waren noch zusätzliche Helfer auf 450-Euro-Basis beschäftigt.

Aber sind Sie nicht mit wesentlich größerem Einsatz gestartet?

Doch, zu Beginn hatten wir einen fest angestellten Mitarbeiter und an fünf Tagen die Woche geöffnet. Das ging zwei, drei Jahre.

Damals hatte man den Eindruck, der Club 1516 sei vor allem ein Ort, den Jugendliche zum Feiern aufsuchen.

Als Jugendclub war das Lokal nie konzipiert. Eher schon als Kneipe für Menschen meines Alters, die sich zum Kickern, zum Billard spielen oder auch zum Darts werfen treffen wollen. Doch dann haben sich Veranstalter, meistens Discjockeys, an mich gewandt, die dort elektronische Tanzmusik für 18- bis 21-Jährige spielen wollten.

Bei diesen Partys mit großen Zulauf muss doch die Kasse gestimmt haben?

Der Club besteht aus sehr großen Räumen, die nur selten vollzubekommen waren. Oft kamen zu einer Veranstaltung beim ersten Mal 250 Gäste und dann beim zweiten Mal nur noch 80. Und der Umsatz ist bei jungen Gästen eher gering, aber für die Veranstaltungen ist ein hoher Aufwand etwa für Securitys nötig.

Gab es Probleme mit Nachbarn wegen nächtlicher Ruhestörung oder Randale?

Es hagelte immer wieder Anzeigen von Anliegern, aber keine hat zum Erfolg geführt. Wir haben einen Kampf mit dem Landratsamt über die Lärmgrenzen geführt, doch das hat den Betrieb eigentlich nicht belastet. Natürlich kann man nicht jedes Wochenende die Anlage voll aufdrehen, aber so viele Termine für große Veranstaltungen gibt es im Jahr eh nicht.

Woran liegt das?

Im Sommer geht keiner in die Clubs, da wird vor allem auf Open Airs gefeiert. Und dann sind wir gerade in Bayern mit stillen Feiertagen gesegnet, an denen die Leute Zeit hätten, aber Musik- und Tanzverbot herrscht. Das ist ein größeres Problem für Veranstalter, als es erst scheint.

Die Konzerte der Rockfreunde Ammersee waren aber sehr gut besucht, oder?

Bei Jamaram oder der Glam Gang war es immer voll. Aber dafür sind heuer zur Robert Ramisch Bluesband mit Ludwig Seuss nur 50 zahlende Gäste gekommen.

Der Verein sucht jetzt nach einer neuen Spielstätte. Das gilt wohl auch für die Salsa-Tanzabende, die im 1516 stattfanden. Wie sind Sie darauf gekommen?

Die hat ein Angestellter angeregt, da haben wir gesagt, das probieren wir mal aus. Am Ammersee sind die Salsa-Tänzer eine kleine, feine Szene - eher meine Generation oder älter, ich gehöre auch dazu.

Haben die Salsatänzer schon Aussichten auf ein neues Domizil?

Die Räume im Dießener Bahnhof sind unser Wunschstraum. Der erste Abend fand dort schon statt, wurde aber von der Polizei um 23.15 Uhr beendet.

Sie organisieren auch die Wochenmärkte in Dießen und Schondorf sowie den Sommerflohmarkt in den Seeanlagen. Arbeitslosigkeit droht Ihnen da wohl eher nicht.

Nein, es gibt genug zu tun. Meine Haupterwerbszweige bleiben aber die mobile Gastronomie und der Partyservice: Ich biete Catering und Personal an und vermiete Zubehör für alle Veranstaltungen von der privaten Geburtstagsfeier bis zum Dorffest.