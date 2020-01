Kaum ist das Coronavirus bundesweit erstmals im Landkreis aufgetreten, melden die Apotheken prompt: Atemschutzmasken sind ausverkauft. Doch von Panik ist am Dienstag nichts zu spüren. Schlangen von Menschen hat das Virus jedenfalls nicht vor die Geschäfte getrieben, wohl aber einzelne Besorgte.

So wie eine Frau, die in der Starnberger Stadt-Apotheke steht. Ob sie noch einen Mundschutz bekommen könne? "Wenn es auch hier jemanden erwischt, dann will ich mich schützen", sagt sie. Doch Mitarbeiterin Constanze Hechtl winkt ab. Alles weg. "Unsere Lieferanten haben auch keine Vorräte mehr", sagt sie. In der Starnberger Filiale einer Drogeriekette sind die Masken ebenfalls vergriffen. Am Freitag komme womöglich Nachschub, sagt eine Mitarbeiterin.

Auch die Ludwigs-Apotheke hat sonst bloß ein oder zwei Pakete à sechs Masken auf Lager. Schon am Montag habe sie Kunden vertrösten müssen, sagt Mitarbeiterin Bettina Neubarth. Auch hier: kein Nachschub. Neubarth hat kurzerhand Masken bei einem Onlinehändler bestellt, um die Regale aufzufüllen. Denn normalerweise ist der Bedarf gering. Vor allem Menschen mit Atemwegserkrankungen oder anderen hochansteckenden Krankheiten kauften sonst die Masken, sagt Neubarth.

Ein Mundschutz hilft aber vor allem dabei, andere nicht anzustecken. "Der Schutz vor einer Infektion von außen ist sehr, sehr schlecht damit", sagte Bernd Salzberger, der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie der Deutschen Presse-Agentur. Dünne Papiermasken sind laut Robert-Koch-Institut (RKI) ohnehin ineffektiv. Wenn überhaupt, helfen laut RKI die dickeren FFP2-Atemschutzmasken. Am besten schützen Masken aber wohl den Träger vor sich selbst - der kann sich dann nämlich nicht mehr an Mund und Nase fassen, was ein häufiger Infektionsweg ist.

Immerhin: Hände-Desinfektionsmittel gibt es noch in Drogerien und Apotheken. Gründliches Händewaschen und gelegentliche Desinfektion sind laut Experten ohnehin ein besserer Schutz als die Gesichtsmasken.