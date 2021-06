Interview von Carolin Fries

Händeschütteln? Umarmungen? Überhaupt: Menschen begegnen? Eineinhalb Jahre beschränkten Verbote und Gebote das Zusammensein drastisch, waren Kontakte womöglich gefährlich. Plötzlich sind wieder größere Treffen erlaubt. Doch was, wenn man sich noch nicht bereit für die Nähe fühlt? Der Psychologe Wolfgang Schmidbauer, 80, lebt und arbeitet als Therapeut und Autor in München und in Dießen am Ammersee. Unter seinen etwa 50 Büchern wurde "Die Angst vor Nähe" zum Bestseller. Ein Gespräch über einen natürlichen Schutzmechanismus - und wo es sinnvoll ist, Hemmungen abzulegen.