Interview von Carolin Fries

Detailansicht öffnen Impfzentrumsleiter Richard Aulehner. (Foto: Nila Thiel)

Als Arzt weiß Richard Aulehner, dass Fehler nicht passieren dürfen. Als Mensch weiß der 60 Jahre alte Hausarzt mit Praxis in Krailling, dass sie trotz aller Vorkehrungen dennoch immer wieder geschehen. So haben in den ersten Tagen des neuen Jahres 551 Menschen in dem vom Bayerischen Roten Kreuz im Auftrag des Landkreises betriebenen Impfzentrum in Herrsching Covid-19-Schutzimpfungen mit einem Impfstoff erhalten, der eigentlich nicht mehr hätte verwendet werden dürfen. Wie konnte das passieren und was sollten die Betroffenen nun tun? Der ärztliche Leiter des Impfzentrums setzt auf Aufklärung statt Panik.