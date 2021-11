Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Soundcloud angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Soundcloud angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Wer hätte das gedacht: Wer im Plenarsaal des Bundestags einen guten Platz haben will, muss einfach rechtzeitig die Akten auf den Tisch legen. "Mallorca-Mentalität" nennt Carmen Wegge dieses Handlungsmuster in der zweiten Folge des SZ-Audioprojekts "Von Starnberg nach Berlin". Darin berichtet die frisch gewählte SPD-Abgeordnete in einem kurzweiligen Slam-Text von der konstituierenden Sitzung. "Im hohen Hause regt sich was" ist der knapp dreiminütige Beitrag der 32 Jahre alten Juristin überschrieben, der sowohl hier in der Digitalausgabe als auch auf der Homepage angehört werden kann. Darin geht es um den Umgang des Bundestags mit ungetesteten Abgeordneten, um Erkenntnis, Genugtuung und Begeisterung. Aber auch um Demut.

Detailansicht öffnen Darf man sich im Plenarsaal überall hinsetzen und gibt es eine Kleiderordnung? Carmen Wegge hat Antworten. (Foto: privat)

Zum Auftakt ging es um verbotene Sneaker im Plenarsaal.