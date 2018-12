23. Dezember 2018, 11:07 Uhr Brauchtum Kanonendonner am Ammersee

In Dießen hat Dominik Werner die Tradition des "Oschiaßns" wiederbelebt. Durch das Geböllere am Vorabend des 24. Dezember soll dem Christkind der Weg gewiesen werden. Die Andechser Schützen werden heuer nicht zurückfeuern - sie sind bereits am Samstag im Einsatz.

Von Otto Fritscher

"In Dießen wohnen mit Sicherheit die bravsten Kinder", sagt Dominik Werner und lacht. Also müssten sie folgerichtig auch reichlich vom Christkindl an Heiligabend beschenkt werden. Und dafür, dass dieses auch ja den Weg an den Ammersee findet, will Dominik Werner mit seinen Kameraden vom Verein "Kanoniere Dießen am Ammersee" sorgen. Mit drei selbstgebauten Kanonen werden sie am Sonntagabend, also einen Tag vor Heiligabend, um 19 Uhr in den Boxler-Anlagen losböllern, um den Christkind den Weg an den Ammersee zu weisen. Dies sei ein alter alpenländischer Brauch, erklärt Werner, den er vor sechs Jahren in Dießen hat aufleben lassen. Die Salven aus den Vorderlader-Kanonen schallen weit über den Ammersee hinüber; sie werden diesmal allerdings keine Antwort vom anderen Ufer bekommen. Denn die Erlinger Böllerschützen, die sonst immer fürs Echo aus dem Osten, vom anderen Seeufer bei Aidenried, zuständig waren, haben am Sonntagabend ihr Pulver schon verschossen. Sie sind beim Sonnwendfeuer dabei, das bereits am Samstagabend, 22. Dezember, beim Erlinger Feuerwehrhaus aufgebaut wird.

Dominik Werner (li.) kann sich die Ohren beim Christkindl-Anschießen nicht selber zuhalten. (Foto: Georgine Treybal)

"Meine Großeltern waren Jäger und Böllerschützen, und diese Familientradition wollte ich fortführen", erklärt Werner den Beweggrund, warum er in Dießen den Böller-Verein gegründet hat. Die erste Kanone wurde 2013 gebaut, sie hat ein 80 Zentimeter langes Rohr, ein Kaliber von 50 Millimetern und wiegt 50 Kilo. Gefeuert wird mit Schwarzpulver. "Jeder Schütze braucht eine Erlaubnis nach dem Sprengstoffgesetz, die Kanonen sind vom Beschussamt abgenommen", erklärt Werner, denn die Sicherheit habe oberste Priorität. Dann kamen in den vergangenen Jahren zwei etwas größere Kanonen dazu, die im Selbstbau rund 800 Euro, bei Kauf rund 2000 Euro kosten. Bedient wird eine Kanone jeweils von einem Schützen und einem Ladeschützen. "Alles Männer diesmal", sagt Werner. Letztes Jahr sei noch seine Frau dabei gewesen, "aber die ist diesmal schwanger". Der Kanonendonner ist so laut, dass sich nicht nur die Schützen die Ohren zuhalten müssen, bevor es knallt.

Eine Kanone wird beim Christkindl-Anschießen 2017 abgefeuert. (Foto: Bentele/oh)

Laut Werner geht der Brauch des Christkindl-Oschiaßns auf das Jahr 1666 zurück. Damals wollten die Menschen mit dem Ehrensalut das Christkindl erreichen - und böse Geister und Dämonen vertreiben, wie es alter Brauch ist.

Umrahmt wird der Kanonendonner von alpenländischer und vorweihnachtlicher Musik von den Dießener Alphornbläsern des Trachtenvereins D'Ammertaler Dießen-St. Georgen und dem Musikverein Thaining mit Joachim Marstaller. Ob das Christkindl-Anschießen tatsächlich stattfinden kann, hängt letztendlich vom Wetter ab. "Wenn es zu stark regnet, wird das Pulver nass und wir können nicht schießen", sagt Dominik Werner. Ob die Veranstaltung ausfällt, könne aber nur "vor Ort" erfragt werden. Die Wettervorhersage kündigt für Samstagabend jedenfalls zumindest leichten Regen an.