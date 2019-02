In der hitzigen Atmosphäre beim Imkertreffen verliert Michaela Kaniber die Kontrolle und schreit einen Zwischenrufer an. Das Volksbegehren lehnt die CSU-Politikerin ab.

Nicht nur für langjährige Imker und Neueinsteiger, sondern auch für Politiker und Wissenschaftler ist das Imkergespräch in Starnberg mittlerweile ein Muss. Zum elften Treffen, das zufällig mit dem Start des Volksbegehrens "Artenvielfalt - Rettet die Bienen" zusammen fiel, sind etwa 380 Teilnehmer in die Starnberger Schlossberghalle gekommen. "Ein Riesenerfolg", wie Organisator Hubert Dietrich vom Bienenzuchtverein Starnberg sagte. Irgendwie sei die Atmosphäre aber auch von dem Volksbegehren überschattet gewesen.

Denn die Zuhörer waren extrem sensibilisiert, die Rede von Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) wurde sehr kritisch verfolgt, einige Aussagen mit Murren und Buh-Rufen bedacht. Während der Podiumsdiskussion zum Thema "Bienenfreundliche Landwirtschaft - geht das zusammen?" verlor sie kurz ihr Lächeln und die Kontrolle, sprang auf und schrie sogar einen Zwischenrufer an. Für Walter Heidl, Präsident des Bayerischen Bauernverbandes, gab es Pfiffe. Dietrich bedauerte die Art der Reaktion, die indes die Stimmung von Imkern und manchen Landwirten gegenüber der Politik sehr gut wiedergegeben habe.

Mit der Wahl der Fachvorträge hatte Dietrich eine glückliche Hand. Vor allem Albrecht Friedle, der Geschäftsführer eines Analysezentrums für Lebensmittelsicherheit, Rückstandsanalytik, Innenraumdiagnostik und Umweltmedizin bei Regensburg, ging auf eine Studie ein, die von 1990 bis 2017 einen erheblichen Rückgang von 35 Prozent der Insekten feststellte. Hochgerechnet bedeute das, dass es 2065 keine Insekten mehr geben könnte, wenn sich nichts ändert. Eine Aussicht, die auch bei den Landwirten große Unruhe verursacht. Friedle selbst hat Bienenwachsblätter in den Stöcken untersucht und 22 Rückstände gefunden, darunter drei hochgiftige Substanzen, die sich auf das Wachstum und die Gesundheit der Larven und der Jungbiene auswirkt.

Schlange stehen in den Rathäusern

So viele Besucher wie an den vergangenen beiden Tagen hat Kraillings Geschäftsführer Franz Wolfrum noch nie im Rathaus gesehen. Der Grund sind die Bienen: Insgesamt 408 Kraillinger haben bis Freitagmittag das Volksbegehren "Rettet die Bienen" zum Erhalt der Artenvielfalt unterstützt. Auch in anderen Rathäusern im Landkreis bildeten sich Schlangen. In Herrsching haben bislang 373 Personen unterschrieben, die Verwaltung hatte extra alle Büros des Einwohnermeldeamts geöffnet, um Wartezeiten zu verhindern. In Andechs trugen sich bislang 74 Menschen in die Listen ein, in Berg 150. In Inning kamen 246 Menschen ins Rathaus, um das Volksbegehren zu unterstützen. Und auch in Weßling gingen seit Donnerstagmorgen den ganzen Tag Leute ein und aus, insgesamt 260 haben sich dort in die Listen eingetragen. In Gauting haben bisher 735 Personen das Volksbegehren mit ihrer Unterschrift unterstützt. "Inklusive Stockdorf dürften es gut 800 sein", sagt Sprecher Maximilian Olberding. Ebenso viele Unterschriften sollen es auch in Gilching sein, wie Tobias Baumann vom Bürgerservice sagt. In der Stadt Starnberg wurden bisher 520 Unterschriften für das Volksbegehren gezählt, in Pöcking waren es alleine am Donnerstag etwa 150. Knapp 190 Unterschriften sollen es laut Katharina Goltz vom Wahlamt bislang in Feldafing sein, "die Leute standen mitunter bis in den Bürgersaal hinein". In Tutzing zählte Geschäftsleiter Marcus Grätz am Freitag um 12 Uhr exakt 350 Unterschriften. In Wörthsee haben 229 Personen unterschrieben. tah/frie