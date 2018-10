23. Oktober 2018, 08:15 Uhr Besondere Gewerbeschau Im 20-Minuten-Takt zur Betriebsbesichtigung

Firmen in Berg stellen sich am Sonntag im Marstall vor. In Mörlbach steht sogar ein Hubschrauber für Rundflüge bereit.

Von Sabine Bader, Berg

Wer hätte das gedacht, dass es in Berg so viele spannende Firmen gibt? Sie alle kann man am Sonntag, 28. Oktober, kennenlernen - beim Projekt "Berger Betriebe laden ein". Im Marstall in Unterberg präsentieren sich von zwölf Uhr bis 17 Uhr fast 40 Betriebe mit ihren Besonderheiten. Vom Marstall aus können die Besucher dann viele der Firmen an Ort und Stelle besuchen. Das Auto brauchen sie dafür nicht, denn mit drei Shuttlebussen der örtlichen Feuerwehren geht es auf zwei verschiedenen Touren im 20-Minuten-Takt zu den Betrieben in die Ortsteile. Haltepunkte sind jeweils die Bushaltestellen.

Die Dritte Bürgermeisterin Elka Link (QUH) hat das aufwendige Programm zusammengestellt. "Ich habe es nur angestoßen", meint sie zurückhaltend. Dabei begann die Arbeit, die sie tiefstapelnd "angestoßen" nennt, für sie schon im Januar. Da hat sie mit dem Kellerverlag in Kempfenhausen Kontakt aufgenommen - er hat sich in "JKV Media" umbenannt und macht ebenfalls mit. Wie vor vier Jahren unterstützt der Verlag die Aktion auch heuer im Marketing und die Gemeinde Berg steuert einen Zuschuss von 5000 Euro bei.

Mit dabei ist beispielsweise die Firma "Reise Systemtechnik" in Mörlbach. Sie stellt präzise Nachbauten für die Flugzeugindustrie zur Piloten- und Technikerausbildung her. Die Besucher können sich das Unternehmen ansehen, sich an einen Flugsimulator setzen und selbst in die Lüfte steigen: Denn Firmenchef Wolfgang Reiser hat für diesen Tag einen Hubschrauber organisiert, der mit den Gästen zu Rundflügen startet. Gleich neben Reiser präsentiert sich im Marktzelt die Familie Darchinger mit ihren "Isartal Alpakas" und zeigt, was sich aus der Wolle der Tiere herstellen lässt. Darüber hinaus erfährt man mehr über die Alpaka-Zucht und kann vielleicht auch mal ins Fell eines besonders braven Tiers greifen. Im selben Zelt zeigt die Firma "Kaschka Yarns & Fibers" wie man Wolle spinnt. Sie stellt handgefärbte Strickgarne, Fasern, und Strickmuster aus und bietet Workshops rund um Wolle an.

Der "Pflegerhof" der Familie Galloth in Farchach lädt zur Hofführung ein und zeigt den Besuchern, wie man Sonnenblumenöl presst. Es gibt eine Apfelsaftverkostung und man erfährt mehr über die Aroniabeere. Die "Schreinerei Pfister" hat ihren Sitz ebenfalls in Farchach. Sie zeigt den Besuchern, mit welchen Maschinen und Werkzeugen man Möbel, Treppen und Haustüren fertigt. Die Firma gibt auch Infos zu Ausbildungen und Schülerpraktika.

Apropos Ausbildung: Auch der "Helferkreis Asyl und Integration" beteiligt sich mit kulinarischen Kostproben aus den Heimatländern ihrer Schützlinge an der Veranstaltung. Gerade für die Paten von jugendlichen Flüchtlingen kann die Veranstaltung interessant sein, um Kontakte zu Firmen zu knüpfen und so vielleicht einen Ausbildungsplatz perfekt zu machen.

Auch "World of Wine" im Höhenrainer Gewerbegebiet ist an diesem Tag mit von der Partie. Weinfreunde können hier mit dem Firmeninhaber fachsimpeln und sind zu einer kleinen Weinprobe geladen. Der Winzer und Weinhändler Karl Heinz Krawczyk führt die Firma schon in der dritten Generation. Eine kleine private Bierbrauerei, die "Brauerei Schloss Berg", öffnet in Sibichhausen in der früheren Kneipe von Xari Brunnhuber ihre Pforten. Man kann live beim Brauen dabei sein und Helles, India Pale Ale und Weißbier verkosten. Ebenfalls in Sibichhausen gewährt das Unternehmen "Unicade Music" Einblick ins Musikgeschäft und in die Arbeit im Tonstudio. Firmenchef Goar B hat unter anderem den Welthit "Mambo No. 5" produziert, der in mehr als 20 Ländern Nummer 1 war. Er ist der Auffassung, dass Musik die Kulturen verbindet und gibt mit dem Song "Zuhause" Kindern ohne Heimat eine Stimme. Und "Living Senses - das andere Spa" in Allmannshausen, das Schwimmkurse für Kinder und Babys im privaten Becken anbietet, finanziert vom Erlös einer Tombola Schwimmkurse für Asylbewerber.

Doch es sind noch viele andere an diesem Sonntag bei den Berger Betrieben dabei. Unter www.berger-betriebe.de findet man das ganze Programm mit allen Firmen und Aktionen.