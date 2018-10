11. Oktober 2018, 13:57 Uhr Berg Königsbrunnen bleibt erstmal trocken

Der Brunnen in der Berger Ortsmitte wird häufig Königsbrunnen genannt, wohl, weil er hinter dem Haus stand, an desen Fassade eine Lüftlmalerei vom Kreuz König Ludwigs II. prangte. Das Haus direkt an der Ortsdurchfahrt steht nicht mehr. Statt seiner klafft hier eine große Baulücke. Und auch der Brunnen bereitet den Bergern keine Freude, denn er geht schlicht nicht mehr, was Franz Gastl-Pischetsrieder (CSU) in der jüngsten Sitzung des Berger Gemeinderats vorbrachte. "Die Pumpe ist defekt", sagte der Bürgermeister Rupert Monn. Die Gemeinde habe die Pumpe im Brunnen wiederholt austauschen lassen, so Monn. Immer wieder sei sie kaputt gegangen. Die gesamte technische Anlage des Brunnens sei 30 Jahre alt und müsse erneuert werden, erläuterte Monn den Gemeinderäten. Aus diesem Grund habe man sich entschlossen, mit dem Austausch der Brunnentechnik zu warten, bis das geplante Wohn- und Geschäftshaus davor errichtet sei. Denn während der Bauzeit werde der Brunnen ohnehin eingehaust.