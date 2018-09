12. September 2018, 22:28 Uhr Berg Kleinlaster rammt Gartenmauer

Ein betrunkener Fahrer eines Kleinlasters hat am Mittwochmorgen in Berg eine Gartenmauer und zwei geparkte Autos gerammt. Laut Polizei wurden zunächst gesundheitliche Probleme beim 50-jährigen Fahrer vermutet, der auf der Etztalstraße unterwegs war. Die Sanitäter alarmierten die Polizei, als sie die Alkoholfahne und Beschädigungen bemerkten. Zudem hatte der Penzberger versucht, nach dem Unfall zu flüchten. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen, er musste zur Blutentnahme in eine Klinik.