In einer Nacht- und Nebelaktion ist eine alleinerziehende Mutter aus Nigeria mit ihren beiden Kindern – sieben und elf Jahre alt – von der Polizei aufgesucht worden, um sie abzuschieben. Die 41-jährige Frau ist in Panik aus einem Fenster der Asylunterkunft in Berg im Landkreis Starnberg gesprungen, blieb aber laut Angaben der Polizei und ärztlicher Begutachtung unverletzt. Die Familie wurde noch in der Nacht des 3. Dezember zum Münchner Flughafen gebracht und von dort am frühen Morgen nach Nigeria ausgeflogen.