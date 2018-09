12. September 2018, 22:28 Uhr Berg Diktatur über den Wolken

Von Sabine Bader, Berg

Das Stück "Wolken" von Ramon Pierson scheint es in sich zu haben. Zu beginn kommt es harmlos daher: Da steht jemand und schaut in den Himmel. Andere werden neugierig. Was ist da zu sehen?, fragen sie sich. Es werden mehr Leute, alle schauen in die Wolken und hängen ihren Gedanken nach. Dann kommt einer, der aus dem Beobachten ein System macht und die anderen dazu zwingt, es zu akzeptieren. Die friedfertige Stimmung kippt.

Nina Laas ist Lehrerin in der Montessorischule auf Gut Biberkor in Höhenrain. Die 33-Jährige unterrichtet in den Gymnasialklassen Mathe und Geschichte. Im Referendariat hat sie auch eine theaterpädagogische Ausbildung gemacht. Bereits im vergangenen Jahr hat sie mit der siebten Klasse "Nathan der Weise" von Gotthold Ephraim Lessing einstudiert. In diesem Jahr hat sie im Profilfach Theater, das elf Schüler gewählt haben, "Wolken" ausgesucht.

Laas beginnt ihre Theaterkurse stets mit allgemeinen Übungen, um die Jugendlichen an das Spielen heranzuführen. Was das aktuelle Stück angeht, seien die Schüler zuerst "skeptisch, ob man das Stück versteht", erzählt Laas. Doch je länger sie sich damit beschäftigten, "desto klarer wurde ihnen der Sinn".

Marwin Jakob spielt im Stück "K", eine der Hauptrollen. Er ist derjenige, der die Diktatur etablieren will, der beansprucht, dass alle anderen ihm gehorchen. "Im täglichen Leben bleibe ich lieber im Hintergrund", sagt der 14-Jährige. Aber auf der Bühne müsse man zu der Person werden, die man spiele. Die Schüler haben ihr Stück vor den Ferien schon zweimal in Biberkor aufgeführt. An diesem Donnerstag wird es im Rahmen des Filmfest von 19.30 Uhr an in der Starnberger Schlossberghalle vor "Mackie Messer - Brechts Dreigroschenfilm" gezeigt.

Nina Laas wird an diesem Abend vielleicht gar nicht dabei sein können. Denn sie hat sich in den Ferien einen Schlüsselbeinbruch zugezogen und musste am Montag operiert werden.