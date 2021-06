Die Webcam des Observatoriums zeichnet die dunkle Wolkenwand auf, die vergangenen Montag von Südwesten her zum Starnberger See zieht.

Gab es jemals schon so heftige Unwetter wie in diesem Jahr? Der Physiker Christian Plaß-Dülmer erforscht auf der ältesten Bergwarte der Welt das Wetter und kann erklären, was da gerade los ist.

Interview von Carolin Fries, Hohenpeißenberg

Gewitter und Hagel als Dauerbegleiter? Der Start in den Sommer war am Starnberger See von extremen Unwettern begleitet und auch für die kommenden Tage sind erneut heftige Niederschläge angekündigt. Physiker Christian Plaß-Dülmer, 60, erforscht zusammen mit 50 Wissenschaftlern im ältesten Bergobservatorium der Welt auf dem Hohenpeißenberg das Wetter. Der Leiter der Warte weiß, wie die extremen Wetterlagen im Alpenvorland zustande kommen und warum sie in den kommenden Jahren wohl zunehmen werden.