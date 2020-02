Wegen des von den Meteorologen angekündigten Sturms fällt an diesem Montag in allen Schulen im Landkreis Landsberg der Unterricht aus. Da vom frühen Morgen an bis zum Mittag mit Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten von 100 bis 130 Stundenkilometern zu rechnen sei, könne die Sicherheit der Kinder nicht gewährleistet werden, teilte ein Behördensprecher am Nachmittag mit. Betroffen sind davon auch die Schulen in Dießen, Utting und Schondorf. Im Landkreis Starnberg gab es bis zum Abend keine Mitteilung über einen Schulausfall.

In Landsberg war die Entscheidung nach einer Besprechung der Koordinierungsgruppe "Witterungsbedingter Schulausfall" im Landratsamt gefallen. Wegen des Sturms sei zu befürchten, dass Straßen durch entwurzelte Bäume oder herabgefallene Äste nicht problemlos befahrbar sind, außerdem könnten Menschen durch herumfliegende Gegenstände gefährdet sein, teilt Sprecher Wolfgang Müller mit. Die Schulen richten trotz des Unterrichtsausfalls einen Betreuungsdienst ein.

Der Deutsche Wetterdienst empfiehlt, den Aufenthalt im Freien möglichst zu vermeiden, Gegenstände im Freien zu sichern und sich von Bäumen, Gerüsten, auch von Gebäuden möglichst fernzuhalten.