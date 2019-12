Birgit Hartmann hat das Sofa in der Wohnküche extra so vor das Fenster gestellt, dass sie von hier aus die Hühner im Garten gut sehen kann. "Hier zu sitzen und ihnen zuzuschauen, das macht mich glücklich", sagt die 51-Jährige. Sie habe schon immer einen Bauernhof haben wollen, erzählt sie mit Blick in den etwa 60 Quadratmeter großen Garten der Doppelhaushälfte in Gilching. Mit den drei Hennen, die gurrend über die Holzterrasse laufen, hat sie sich diesen Wunsch - im Rahmen des Möglichen - vor vier Jahren erfüllt.