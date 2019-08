Der Verkehr auf der Lindauer Autobahn in Richtung München wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 22 Uhr und sechs Uhr morgens an der Anschlussstelle Oberpfaffenhofen ausgeleitet. Wie die Autobahndirektion Südbayern mitteilt, stehen in diesem Zeitraum Uhr Asphaltierungsarbeiten im Bereich der Galerie Gilching an. Der Verkehr wird dafür über die ausgeschilderte Bedarfsumleitung U59 zur Anschlussstelle Gilching geführt. Die Fahrtrichtung Lindau bleibt davon unberührt.